Thomas Rielly : le Roi Mohammed VI a fait du Maroc un acteur à la hauteur des enjeux contemporains

Le Maroc, sous la conduite du Roi Mohammed VI, s’est affirmé sur la scène internationale comme un modèle de pays capable de montrer la voie à suivre pour relever les multiples défis que connaît le monde d’aujourd’hui en proie à la fragilité et à l’incertitude, a indiqué Thomas Rielly, ancien ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

Ce modèle marocain s’est illustré à la faveur d’une vision royale, qui a fait de l’ouverture, de la résilience et de la crédibilité son mode d’emploi, a indiqué M. Rielly, dans une interview à MAP-Londres, à l’occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône.

Un modèle de gouvernance Royale ouvert, résilient et crédible

Ces vertus, qui font la singularité du Maroc dans son voisinage et bien au-delà, sont le fruit du vaste processus de réformes mis en œuvre au Maroc depuis l’intronisation de Sa Majesté le Roi, a fait observer le diplomate britannique.

M. Rielly, qui a occupé le poste d’ambassadeur britannique au Maroc de 2017 à 2020, a indiqué qu’il a découvert quand il avait pris ses fonctions à Rabat, un Royaume entièrement transformé sur les plans politique, économique et social.

« La stabilité politique et économique dont jouit le Maroc est bien évidemment le fruit du Leadership royal», a-t-il dit, saluant l’approche Royale concernant les questions de développement économique et politique du Royaume où la Monarchie joue un rôle central en tant que garant de l’unité de la Nation.

«Sa Majesté le Roi s’est toujours attaché à l’éclosion d’un processus démocratique authentique au Maroc avec la participation de la population et de toutes les forces vives du pays», a-t-il ajouté, estimant que cette ouverture a permis au Royaume de s’imposer comme rempart de stabilité dans une région instable.

La stabilité politique, matrice du développement du Maroc

Sur le plan économique, les réformes mises en œuvre ont favorisé l’émergence d’un modèle marocain, avec une dynamique de développement qui se poursuit à un rythme soutenu, nourri par une détermination qui n’a jamais fléchi, a ajouté le diplomate.

«Le Maroc a dépassé le stade de l’émergence. Si vous regardez les investissements déployés partout dans le pays, vous réalisez que la marche se poursuit dans tous les domaines : des infrastructures aux finances en passant par le tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie, la logistique et la culture », a-t-il expliqué.

Il a aussi cité le développement du hub financier de Casablanca, des infrastructures dans la perspective de la Coupe du Monde de football 2030, de la zone industrielle de Tanger ou encore des installations touristiques.

« Le Maroc vit au rythme d’une forte dynamique économique, ce qui en fait une destination d’investissement très attractive », a-t-il relevé, soulignant que la stabilité politique demeure la matrice sur fond de laquelle le Maroc renforce son positionnement comme destination attrayante.

Et d’ajouter qu’aux yeux de la communauté d’affaires britannique, très sensible aux facteurs d’incertitude et de risque, le Maroc offre toutes les garanties de réussite, dont un cadre macro-économique sain et une stabilité politique reposant sur un socle solide.

«Si vous regardez la rive sud de la Méditerranée, le Maroc est le seul pays qui offre réellement la stabilité et le potentiel de retour sur investissement », a-t-il estimé.

L’Accord d’Association conclu entre le Maroc et le Royaume-Uni a ouvert de grandes opportunités économiques et commerciales, a poursuivi le diplomate britannique, citant l’agriculture, le tourisme, les infrastructures outre le domaine sécuritaire.

Cette coopération est appelée à se renforcer dans la perspective du Mondial 2030, a ajouté M. Rielly, soulignant que le Maroc, à travers ses investissements colossaux dans tous les secteurs, sera en mesure d’offrir au monde « la meilleure édition » de cette messe planétaire.

«Le monde entier aura l’occasion de découvrir non seulement le niveau de développement atteint par le Maroc, mais surtout la civilisation et la culture millénaires du Royaume, qui s’illustrent à travers l’hospitalité, l’histoire et le savoir-vivre du peuple marocain », a-t-il enchaîné.

L’appui britannique au plan d’autonomie, déclic d’un partenariat renforcé

Revenant sur le soutien exprimé récemment par le gouvernement de son pays au plan d’autonomie pour le Sahara, M. Rielly s’est dit « ravi » de ce développement majeur. Il s’est particulièrement réjoui de voir se concrétiser un objectif pour lequel il affirme avoir milité durant son mandat d’ambassadeur au Maroc.

« Personnellement, je suis ravi. C’est une cause pour laquelle j’ai milité avec acharnement lorsque j’étais ambassadeur », a-t-il dit, soulignant que « le Royaume-Uni avait besoin de s’adapter à l’idée qu’on ne peut laisser une question comme le Sahara marocain sans solution ».

Et de souligner que le plan marocain d’autonomie « est la seule solution crédible, viable et pragmatique », estimant que le soutien britannique à ce plan est un développement majeur qui permettra d’approfondir la coopération entre le Maroc et le Royaume-Uni conformément à la feuille de route établie dans le communiqué conjoint publié lors de la visite du ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, au Maroc en juin dernier.

Le soutien apporté par le Royaume-Uni au plan d’autonomie est « le déclic » d’un partenariat renforcé à la hauteur des excellentes relations d’amitié qui lient les deux pays depuis plus de 800 ans, a-t-il ajouté.

Un Rayonnement fondé sur une Vision Royale pertinente pour la coopération Sud-Sud

Le diplomate a, d’autre part, fait la lumière sur le rayonnement du Maroc dans sa région, un rayonnement qui puise ses fondements dans la Vision Royale, notamment par rapport à la coopération Sud-Sud.

« Sa Majesté le Roi s’illustre par sa vision pour l’Afrique, continent d’appartenance du Maroc », a dit le diplomate, relevant que le Maroc s’affirme avec fierté comme nation africaine qui considère l’Afrique comme un pilier fondamental de son développement économique.

« Le Maroc est une passerelle vers l’Afrique, mais c’est aussi bien plus que cela », a fait observer M. Rielly, soulignant que le Royaume « est un véritable exemple de stabilité et d’opportunités économiques pour le reste du continent africain».

M. Rielly, qui avait dirigé le département britannique de lutte contre le terrorisme, a rappelé que Rabat et Londres ont pertinemment souligné, dans le communiqué conjoint sanctionnant la visite de M. Lammy au Maroc, leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité.

Il existe une reconnaissance, au Royaume-Uni comme ailleurs dans le monde, du rôle crucial du Maroc en matière de sécurité, de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme, a-t-il noté.

La sécurité ne passe pas seulement par le déploiement de drones et de troupes sur le terrain. « Elle passe surtout par les opportunités économiques offertes aux populations. C’est ce que le Maroc offre non seulement à la région du Sahel mais à l’Afrique dans son ensemble », s’est-il félicité.