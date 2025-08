Tarifs douaniers : Washington offre à Mexico un moratoire de 90 jours

L’annonce a été faite par le président Trump suite à un appel téléphonique avec son homologue mexicaine, Claudia Sheinbaum, moins de 24 heures avant l’arrivée à échéance du délai fixé par le chef d’Etat américain au 1er août pour l’entrée en vigueur de tarifs élevés.

La décision fait suite à des mois de négociations laborieuses entre les deux parties, qui ont laissé planer le spectre des droits de douanes sur des milliers d’entreprises du Mexique, premier partenaire commercial des Etats-Unis.

L’accord entre Trump et Sheinbaum maintient le tarif de 25% sur tous les produits et biens en provenance du Mexique qui ne sont pas couverts par l’accord de libre-échange existant entre les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Les produits sidérurgiques mexicains sont toujours soumis à une surtaxe de 50%.

Pour sa part, la présidente mexicaine a accepté que son pays « mette fin immédiatement à ses nombreuses barrières commerciales non tarifaires », a détaillé le président Trump sur son réseau Truth Social.

Dans une déclaration rapportée par la presse américaine, Mme Sheinbaum s’est félicitée, d’un “excellent accord, qui place notre pays dans une très bonne situation”, ajoutant que “dans ce nouvel ordre commercial mondial, nous avons le meilleur accord possible”.

Le locataire de la Maison Blanche avait à plusieurs reprises fait pression sur son voisin du sud, exigeant des autorités de Mexico davantage d’efforts pour lutter contre les cartels de la drogue et arrêter le “flux de fentanyl et de migrants” vers les États-Unis.