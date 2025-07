Sous l’impulsion du Roi, le Maroc affirme son développement dans le respect de son identité plurielle (Pdt Cercle Gaulois)

« Le Maroc, un pays en mouvement, résolument tourné vers l’avenir, poursuit, grâce à l’approche équilibrée de Sa Majesté le Roi, alliant modernité et enracinement culturel, sa marche sereine et ambitieuse pour affronter les enjeux du 21e siècle, tout en conservant ce qui fait sa richesse: son identité, sa stabilité et sa capacité de résilience », a dit le président d’honneur de cette prestigieuse institution belge fondée en 1847.

M. Generet a relevé, dans un entretien à MAP-Bruxelles à l’occasion de la célébration du 26e anniversaire de l’intronisation du Roi Mohammed VI, que les manifestations de cette évolution sont innombrables.

Il a mis l’accent, dans ce cadre, sur le renforcement des institutions démocratiques marocaines, avec notamment l’adoption de la Constitution de 2011, qui a élargi les libertés publiques et consolidé les droits humains et la stabilité du Royaume « dans un contexte régional souvent troublé », ainsi que la multiplication des projets et chantiers d’envergure qui ont permis au pays de diversifier son économie et de s’affirmer comme « acteur diplomatique majeur ».

M. Generet s’est notamment attardé sur le modèle marocain d’Etat social, relevant que cette approche, conciliant développement économique et inclusion sociale, représente une « réponse stratégique et adaptée aux défis structurels ».

« Le vaste chantier de généralisation de la protection sociale, lancé par le Souverain s’inscrit dans une logique de développement au service de l’humain » et constitue une « avancée majeure qui permettra une réduction des inégalités d’accès aux soins et une consécration de la dignité », a-t-il fait observer, relevant que la gestion proactive de la crise du Covid-19, du séisme d’Al Haouz ou encore du contexte mondial incertain montre que le Maroc développe « une capacité d’anticipation et d’adaptation remarquable ».

« Le modèle d’État social que construit le Maroc est porteur d’une vision moderne où la croissance économique ne se fait pas au détriment de la justice sociale, mais en synergie avec elle », a-t-il dit.

Il a, d’autre part, mis en exergue la réforme du Code de la famille, qui constitue, selon lui, « un pas majeur vers une plus grande égalité hommes-femmes ».

« Il s’agit d’une réforme équilibrée qui démontre la capacité de la société marocaine à s’inscrire dans la modernité, sans renoncer à ce qui constitue son fondement spirituel », a indiqué M. Generet.

L’approche impulsée par le Roi Mohammed VI fait que le Royaume se démarque par un « positionnement civilisationnel unique, qui lui confère une vocation naturelle de pont entre les cultures, les continents et les visions du monde », a-t-il affirmé, notant que « ce rôle de trait d’union prend, dans un contexte international marqué par des tensions croissantes, une valeur stratégique, éthique et diplomatique accrue ».

« Modèle de cohabitation de divers affluents, le Maroc a su historiquement entretenir des relations équilibrées, tout en maintenant une position modérée, basée sur la non-ingérence et la promotion du dialogue », a-t-il souligné.

Et de noter que « le Maroc, avec sa stabilité, son ancrage africain, sa vision de co-développement et sa crédibilité diplomatique, est un partenaire de choix pour bâtir un espace euro-méditerranéen de prospérité, de sécurité et de valeurs partagées ».