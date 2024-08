Pour Michaël Delafosse, membre du Parti socialiste français, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, le communiqué du PS, qui conteste la décision du président Emmanuel Macron reconnaissant la souveraineté du Royaume du Maroc sur son Sahara, est « surprenant » et contraire « à la position historique des socialistes ». « En tant que socialiste, adhérent au PS depuis plus de 30 ans, la souveraineté du Maroc sur le Sahara est incontestable et indiscutable », a-t-il affirmé jeudi dans un entretien à Atlasinfo.

Michaël Delafosse: « En tant qu’élu socialiste, adhérent au PS depuis plus de 30 ans, la souveraineté du Maroc sur le Sahara est incontestable et indiscutable »

Le Parti socialiste français a surpris hier soir par un communiqué, contraire au positionnement exprimé auparavant sur la question du Sahara marocain. Quelles en sont les motivations ?

Michaël Delafosse: Surprenant est bien le mot pour décrire ce communiqué qui est une énigme. Le Parti socialiste a des instances. Il n’y a pas eu de réunion du Bureau national ni pour concerter ni pour valider ce texte. Je ne sais d’où sort ce communiqué. Nous sommes également nombreux à relever des inexactitudes dans le texte et à être choqués par sa teneur. Ce qui est surprenant aussi est que le communiqué modifie la position du PS sans réunion du Bureau national. C’est là où on s’interroge sur sa finalité. Des gens rédigent donc un communiqué sans aucune concertation. On ne comprend pas à quoi cela rime. Moi, en tant qu’élu et maire de la 7ème ville de France, je le dis avec force, le Maroc est un pays souverain et sa souveraineté sur le Sahara est légitime et indiscutable. Je tiens à saluer la position importante du chef de l’Etat au nom de la France sur cette question.

Cette position de la France devait être prise depuis longtemps. D’ailleurs les instances du Parti socialistes français avaient déjà reconnu en 2010 la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Je me réjouis que la diplomatie française ait adopté cette position qui a trop tardé Les socialistes espagnols l’ont fait. La chancellerie allemande l’a prise. Aujourd’hui, l’affirmation indispensable de la souveraineté du Maroc sur son Sahara va de soi. Elle est incontestable.

En tant que socialiste et homme politique, cette clarification de la France a-t-elle tardé ?

Ce que je dis et disent mes camarades socialistes : la France aurait dû être le premier pays à clarifier sa position. Enfin là, on se rattrape. C’est pour cela que le communiqué du PS est incompréhensible. Je ne veux pas lui accorder de l’importance. Il est maladroit et contient des propos. Inexacts.

Je suis un maire socialiste, adhérent au PS depuis plus de 30 ans, et je ne comprends pas cette position. Beaucoup sont choqués par ce texte. Une grande partie des socialistes sont sur la position qui est la mienne. Une position que je défendrai parce que je suis profondément convaincu de sa légitimité.

Il faut rappeler à certain que nous avons eu des problèmes du même ordre avec l’Alsace et la Lorraine et ailleurs. La France vivrait très mal que des puissances étrangères s’ingèrent dans ses dossiers.

Pour moi, on ne discute pas la légitimité du Maroc sur son Sahara. En tant qu’élu, la réalité sur le terrain est importante et dit beaucoup de choses. La majorité des élus socialistes pensent la même chose. C’est pour cela qu’on doit discuter des conditions dans lesquelles ce communiqué a été écrit et publié.

Les relations entre la France et le Maroc connaissent une embellie après une crise longue et inédite. Pensez-vous que cette position de la France va insuffler une nouvelle dynamique ?

Cette position est une illustration de la relation profonde et importante entre le Maroc et la France. Le Maroc crée la modernité au Maghreb sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI. Aujourd’hui, on ne doit pas se laisser intimider par le gouvernement algérien. La France doit être résolument aux cotés du Maroc sur ce dossier comme sur beaucoup d’autres

Je crois que le souverain a été sensible à cette décision qui n’a que trop tardé. Les Marocains s’en réjouissent aussi. Cela va effectivement aider à donner une nouvelle impulsion aux relations entre Rabat et Paris qui sont liés par une amitié, des liens très forts grâce à la formidable diaspora marocaine.

Le Maroc est un pays qui est tourné vers l’avenir, qui a investi dans les énergies renouvelables, qui a beaucoup d’ambition en matière de santé et d’éducation. La question de l’eau était au coeur du discours de Sa Majesté le Roi à l’occasion du 25ème anniversaire de son accession au trône. Ce sont des défis que nous avons en commun.

Au printemps 2025, nous allons nous rendre d’ailleurs au Maroc avec une forte délégation pour travailler sur ces sujets.

Lors du séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, les montpelliérains s’étaient mobilisés de manière exceptionnelle et ont manifesté une grande solidarité avec le Maroc. Sa Majesté avait marqué une défiance à l’égard du gouvernement français parce qu’il y avait le sentiment d’une ambigüité. Maniement les choses se règlent et tant mieux pour nos deux pays.

Donc, je ne peux que dire : Vive l’amitié France-Maroc, Vive l’amitié Maroc-France.