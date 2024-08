Les professionnels des médias au Maroc saluent la grâce royale accordée à trois journalistes

Les professionnels de la presse nationale ont hautement salué la grâce royale accordée à 2.476 personnes, dont des journalistes, à l’occasion de la Fête du Trône, qualifiant cette décision de « geste Royal d’une grande humanité ».

Ainsi, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM), par la voix de son président, Abdelkebir Khchichine, a souligné que cette grâce est un « grand geste royal humaniste » et un message visant à renforcer le processus des réformes, à même de promouvoir l’exercice de cette profession noble.

Ce geste intervient en droite ligne avec les mutations profondes et les réformes d’envergure réalisées par le Royaume à tous les niveaux, selon le communiqué, appelant à prendre ce message avec « sérieux » et à « assumer nos responsabilités, chacun depuis sa position, au sein des entreprises médiatiques où la dignité des journalistes et du personnel doit être préservée, et à s’armer des valeurs d’éthique et des règles de la déontologie professionnelle ».

Pour sa part, la Commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l’édition a également salué cette grâce royale, qui « illustre encore une fois les dimensions humaines basées sur les principes de compassion et de magnanimité à l’égard des personnes graciées et leurs familles ».

Abondant dans le même sens, la Fédération Marocaine des Médias (FMM) a exprimé sa joie et sa satisfaction suite à la Grâce Royale à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

En cette heureuse occasion, tous les membres de la Fédération expriment leur gratitude et leur reconnaissance au souverain pour ce geste humain Royal.

Dans un communiqué, la FMM a également appelé à plus de réformes dans le secteur des médias pour garantir le pluralisme au niveau des instances représentatives des journalistes au Maroc, tout en souhaitant que le Conseil National de la Presse puisse jouer son rôle essentiel en matière de promotion du secteur et d’amélioration des conditions des journalistes et des entreprises de presse au Royaume.

De son côté, la Fédération marocaine des Editeurs de journaux (FMEJ) a salué cette sage décision royale, qui illustre le haut sens humaniste du Roi, l’interaction du Souverain avec les aspirations et les appels des forces démocratiques et des instances professionnelles et des droits de l’Homme, et Sa ferme volonté de consolider l’édifice démocratique du pays.

Dans un communiqué, la FMEJ a réitéré son « engagement sérieux sur la voie du développement de la presse nationale en vue de renforcer l’espace des libertés et des droits de l’Homme et de promouvoir les acquis professionnels, démocratiques et de développement, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi ».

Dans le même sillage, le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ) a accueilli avec une « grande satisfaction » la bienveillante Grâce accordée par le Roi à l’occasion du 25ème anniversaire de son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

« Cette Grâce a apporté du baume aux cœurs des professionnels de la presse et des militants des droits humains », souligne un communiqué du FMJJ qui a salué « un geste Royal noble ».