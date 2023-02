Maroc Telecom réalise un CA consolidé de près de 35,7 MMDH en 2022

En dépit du contexte réglementaire, de l’intensité concurrentielle et des effets de la crise économique internationale sur l’inflation, le Groupe Maroc Telecom termine l’année 2022 en ligne avec ses objectifs opérationnels et financiers, se félicite le groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.

Grâce aux activités des filiales africaines qui affichent des indicateurs en croissance et aux efforts continus d’optimisation des coûts, le Groupe maintient un haut niveau de profitabilité qui lui permet d’assurer son niveau de développement.

La croissance des revenus des filiales Moov Africa ainsi que celle des activités de l’Internet Fixe au Maroc compensent en partie la baisse du Mobile au Maroc qui pâtit du contexte conjoncturel, concurrentiel et réglementaire, explique le groupe.

Les activités du Groupe au Maroc génèrent un chiffre d’affaires de 19,54 MMDH en baisse de 1,8% par rapport à 2021, fait savoir l’opérateur, notant que la bonne tenue de la Data Fixe (+6,7%) compense en partie la baisse des revenus du Mobile (-3,9%).

Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d’affaires de 9,56 MMDH, en hausse de 1% par rapport à 2021. La croissance de la Data Fixe (+6,7%) tirée principalement par l’activité FTTH (+37%), compense la baisse de la Voix.

A l’international, le chiffre d’affaires du Groupe enregistre une hausse de 2% (+1,3% à change constant) et s’établit à 17,24 MMDH en 2022, grâce à la forte croissance de la Data Mobile (+28% à change constant).

Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales progressent de 2,3% à change constant, précise le communiqué.

Pour anticiper les attentes de ses clients et mettre en œuvre sa stratégie alliant innovation et qualité de service, le Groupe poursuit sa politique volontariste d’investissement, axée sur les réseaux Data Mobile et Fixe, ce qui lui permettra de soutenir les activités en croissance tout en renforçant son rôle de moteur de la transformation digitale, tant sur le marché domestique qu’au niveau de ses pays de présence.