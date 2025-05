L’ouverture de la 78è édition du Festival de Cannes marquée par une palme d’honneur à Robert De Niro

La 78è édition du Festival de Cannes, le plus grand rendez-vous mondial de cinéma, s’est ouverte, mardi soir, lors d’une cérémonie haute en couleurs réunissant une pléiade de stars mondiales du 7ème art.

Vingt-deux films sont en lice pour la Palme d’or de cette édition du festival, qui s’annonce riche en diversité, avec des réalisateurs de tous horizons, et des films qui abordent des thèmes variés.

La cérémonie d’ouverture a été marquée notamment par la remise d’une Palme d’honneur à la star hollywoodienne Robert De Niro pour l’ensemble de sa carrière, une distinction qui lui a été décernée par l’acteur américain Leonardo DiCaprio.



Parmi les films retenus dans la sélection officielle du Festival figurent notamment « The Phoenician Scheme » de Wes Anderson, « Eddington » d’Ari Aster, « Kuang Ye Shi Dai (Résurrection) » de Bi Gan, « Jeunes mères » de Jean-Pierre et Luc Dardenne, et « Alpha » de Julia Ducournau.

« Die My Love » de Lynne Ramsay, « The Mastermind » de Kelly Reichardt, « Sound of Falling » de Mascha Schilinski, « Dossier 137 » de Dominik Moll, et Romería de Carla Simón figurent également en sélection officielle.

L’écrivaine et romancière franco-marocaine Leïla Slimani fait partie du jury de ce grand événement annuel du 7e art présidé par l’actrice française Juliette Binoche, aux côtés de l’actrice et cinéaste américaine Halle Berry, de la réalisatrice et scénariste indienne Payal Kapadia, et de l’actrice italienne Alba Rohrwacher.

Le réalisateur, documentariste et producteur congolais Dieudo Hamadi, le réalisateur et scénariste coréen Hong Sangsoo, le metteur en scène et producteur mexicain Carlos Reygadas et l’acteur américain Jeremy Strong font également partie du jury, qui aura l’honneur de décerner la Palme d’or à l’un des films en compétition, après « Anora » de Sean Baker remis par le Jury de Greta Gerwig, en 2024.

Outre la compétition officielle, cette édition de Cannes mettra en lumière le cinéma de patrimoine, avec au programme des rétrospectives restaurées, des hommages à d’éminentes figures disparues et des projections spéciales très attendues.

La « Compétition immersive », qui juge les œuvres en réalité virtuelle afin d’inclure les nouveaux genres cinématographiques et l’art immersif, revient aussi en 2025 pour sa deuxième édition, offrant aux festivaliers de Cannes l’occasion de découvrir des œuvres inédites.

Quelque 40.000 professionnels du 7ème art, venus de 160 pays, ont répondu présents à Cannes et y séjourneront jusqu’au 24 mai, jour de la consécration pour les films en lice pour la Palme d’or.