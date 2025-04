L’enseigne belge spécialiste des gaufres, Waffle Factory, s’installe à Casablanca

Après avoir conquis les palais des Marrakchis avec son point de vente emblématique au M Avenue, Waffle Factory, l’enseigne belge de restauration rapide spécialisée dans les gaufres salées et sucrées, poursuit son expansion au Maroc avec une nouvelle ouverture à Casablanca, dans le quartier prisé de Racine.

Forte de 90 points de vente dans le monde, Waffle Factory continue de séduire un public international par sa recette secrète de pâte à gaufre, soigneusement élaborée pour garantir une qualité constante et un goût inimitable.

Classée numéro 1 en restauration rapide par le magazine Capital, la marque s’impose comme une référence incontournable pour les amateurs de street food gourmande. Son concept original, alliant authenticité belge et modernité, fait de chaque visite une expérience unique et conviviale.

Avec cette deuxième ouverture à Casablanca, Waffle Factory confirme son engagement à offrir aux Marocains une pause gourmande de qualité, dans un cadre chaleureux et contemporain.

Fondée en Belgique, Waffle Factory est une enseigne internationale spécialisée dans les gaufres sucrées et salées, préparées à la minute. Le réseau compte aujourd’hui plus de 90 établissements dans le monde, avec une présence croissante au Maroc, en Europe et au Moyen-Orient.