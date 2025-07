Le Real Madrid renforce sa présence au Maroc avec son Programme éducatif de football

Ce programme a été présenté jeudi à la Ciudad Real Madrid par la Fondation Real Madrid en partenariat avec Play Makers, entreprise spécialisée dans le développement du football d’élite. Selon un communiqué du club madrilène, le programme sera mis en œuvre dès septembre au sein des installations de la Rabat American School, et bénéficiera à 250 enfants, filles et garçons.

Ce projet, qui associe éducation et pratique sportive, veut offrir une expérience pédagogique unique fondée sur la méthodologie propre à la Fondation, intitulée « Pour une éducation Real : valeurs et sport ». L’objectif est de favoriser l’apprentissage par le football, tout en inculquant des valeurs essentielles telles que le respect, la motivation et l’esprit d’équipe, fait savoir le club espagnol.

Play Makers et la Fondation Real Madrid travaillent déjà à l’extension du programme dans d’autres villes marocaines, notamment à Casablanca et à Tanger, lors des prochaines saisons, ajoute-on.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien aux projets socio-sportifs portés par la Fondation au Maroc. Celle-ci y gère déjà plusieurs écoles socio-sportives, en partenariat avec des organisations locales telles que Paideia, la Fondation Fatema, Manos Unidas, Hanan et l’Association Cervantes, conclut le communiqué.