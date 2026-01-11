Le prochain Congrès extraordinaire du RNI le 7 février à El Jadida

Le RNI a approuvé, à l’issue d’une réunion présidée par M. Aziz Akhannouch, président du parti, la liste des membres la Commission préparatoire dudit Congrès, indique le bureau politique de la formation partisane dans un communiqué.

Le dépôt des candidatures à la présidence du parti est ouvert du 12 au 21 janvier au siège central du RNI à Rabat, ajoute la même source.

Par ailleurs, le bureau politique a salué les différentes mesures gouvernementales visant la mise en œuvre du caractère officiel de l’amazighe et à renforcer sa présence dans les différentes sphères de la vie publique, notamment l’éducation, l’administration, les médias et la culture, de manière à contribuer à la préservation de cette composante authentique de l’identité nationale et à consolider les valeurs de pluralisme et de diversité culturelle caractérisant la société marocaine.

Il s’est félicité en outre des réalisations gouvernementales « exceptionnelles », particulièrement sur les plans économique et social, comme en témoignent plusieurs chiffres et indicateurs émanant d’institutions nationales et internationales de gouvernance.

Pour le bureau politique, ces acquis sont le résultat direct des « grands choix réformateurs » engagés par l’Exécutif et de la mise en œuvre « progressive et responsable » des différents chantiers structurants, dont la généralisation de la protection sociale, le soutien à l’investissement et le renforcement de la cohésion sociale.

Il a également relevé que la poursuite de ce processus réformateur est tributaire de l’intensification des efforts, de l’amélioration de l’efficacité des politiques publiques et de la consécration de la bonne gouvernance, afin de garantir la pérennité de ces acquis et de réaliser davantage de justice sociale et de développement au profit de l’ensemble des citoyens.

Par ailleurs, le bureau politique s’est réjoui du succès de la session ordinaire du Conseil national du parti, « reflétant la dynamique positive » que connaît le RNI et consacrant la pratique démocratique interne et le renforcement du travail institutionnel, en vue de garantir l’efficacité de l’action partisane et la cohésion de ses structures aux niveaux national et régional.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé de Mustapha Baitas sur les grandes lignes de la nouvelle publication du parti intitulée « La voie des réalisations », dont le contenu puise dans les conclusions des douze tournées de communication (plus de 38.000 participants entre élus, militants et citoyens), et dans celles des « discussions des Indépendants », organisées dans 77 communes à travers le Royaume.