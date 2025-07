Le pétrole prolonge ses gains

Le pétrole a prolongé ses gains mardi, soutenu par l’espoir d’une amélioration de l’activité économique, suite à l’accord commercial conclu entre les États-Unis et l’Union Européenne (UE) et à une éventuelle trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont augmenté de 24 cents, soit 0,34%, à 70,28 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate a atteint 66,93 dollars le baril, enregistrant une hausse de 22 cents, soit 0,33 %. Malgré l’imposition de droits de douane sur la plupart des produits de l’UE, l’accord entre l’UE et les États-Unis a réussi à éviter une guerre commerciale à grande échelle qui aurait affecté un tiers du commerce mondial et affaibli la demande de carburant. Le marché a également été soutenu par l’annonce de discussions économiques entre de hauts responsables américains et chinois à Stockholm.