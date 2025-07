La Première Dame du Salvador visite le Centre Lalla Asmaa pour enfants sourds à Tanger

Mme Gabriela Rodriguez De Bukele a ainsi visité les différentes dépendances de l’établissement et suivi des explications sur les espaces du Centre et les prestations fournies aux enfants sourds.

Inauguré en juin 2023 par la Princesse Lalla Asmaa, cet établissement, doté d’équipements modernes, adopte des programmes éducatifs innovants qui ouvrent de nouvelles perspectives pour les personnes touchées de troubles de l’audition.

Il se veut une illustration des actions menées par la Fondation Lalla Asmaa, reconnue comme une référence nationale et continentale, pour l’accompagnement des enfants sourds et malentendants.

A cette occasion, Mme Mme Gabriela Rodriguez De Bukele a également visité les ateliers de formation professionnelle dédiés à la pâtisserie, à la coiffure et à la couture, ainsi que les ateliers de robotique et de jeux.

A son arrivée au Centre, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele a été saluée par le gouverneur de la province de Fahs-Anjra, M. Abdelkhaleq Marzouki, le président du Conseil préfectoral de Tanger-Assilah, M. M’hamed Ahmidi, le président du Conseil communal de Tanger, M. Mounir Laymouri, la directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Mme Loubna Tricha, la directrice de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mme Ouafae Chakir, le secrétaire général de la Fondation Lalla Asmaa, El Abbes Bouhlal, et la directrice du Centre de la Fondation Lalla Asmaa de Tanger, Mme Laila Mars.