La FIFA annonce une dotation record de 4 millions USD pour les vainqueurs de la Coupe des Champions Féminine

Le club qui soulèvera le trophée de la Coupe des Champions Féminine recevra un montant de USD 2,3 millions, tandis que le finaliste empochera USD 1 million, précise un communiqué de la FIFA.

Les deux demi-finalistes vaincus recevront quant à eux USD 200.000 pour leur participation. Les deux équipes éliminées lors des premier et deuxième tours, Auckland United FC (Nouvelle-Zélande), qui représentait l’OFC, et Wuhan Chegu Jiangda WFC (RP Chine), qui représentait l’AFC, recevront chacune USD 100.000. A noter que les demi-finales opposeront Gotham FC à Corinthians, puis Arsenal Women à l’AS FAR, avant une finale disputée à l’Arsenal Stadium, précédée du match pour la troisième place.

Championne d’Afrique, l’AS FAR s’est qualifiée pour les demi-finales de cette Coupe en battant, en décembre dernier en deuxième tour de cette compétition, l’équipe chinoise de Wuhan Chegu Jiangda WFC, championne d’Asie, sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (1-1 au temps réglementaire), rappelle-t-on.

« Le montant total de près de USD 4 millions destiné aux six participants témoigne de la grande confiance placée dans le football féminin, notamment les joueuses, les équipes et les compétitions qui sont à l’origine de son essor continu », a déclaré le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström.

« La dotation reflète la croissance mondiale du football féminin et l’engagement de la FIFA à réaliser des investissements ciblés et significatifs qui renforceront le football féminin de clubs sur le long terme », a-t-il ajouté, notant que « l’objectif est clair: continuer à investir pour développer et élever les standards du football féminin de clubs à tous les niveaux, en veillant à ce que les opportunités, la visibilité et la valeur suivent les performances exceptionnelles observées sur les terrains ».

La Coupe des Champions Féminine 2026 s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de la FIFA visant à développer et pérenniser le football féminin de clubs à l’échelle mondiale. Cette démarche s’appuie sur des investissements financiers (dont 11,3 millions USD redistribués à plus de 1 000 clubs après la Coupe du Monde 2023), des réformes du calendrier international et la création de nouvelles compétitions majeures, comme la future Coupe du Monde des Clubs Féminine prévue en 2028.

La nouvelle compétition introduira des mesures innovantes telles que des indemnités de formation, des mécanismes de solidarité et des standards minimaux pour renforcer la performance et la durabilité des clubs.