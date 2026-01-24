Rabat accueille la 31e édition du SIEL, du 30 avril au 10 mai 2026

Organisée à l’espace OLM Souissi, cette édition rend hommage à la personnalité d’Ibn Battuta et coïncide avec les grandes manifestations culturelles que le ministère organisera dans le cadre de la désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre par l’UNESCO pour l’année 2026, souligne le département dans un communiqué.

Ainsi, le ministère offre, jusqu’au 10 février 2026, la possibilité de soumettre des demandes de participation par inscription en ligne sur le site officiel du salon, et ce via le lien « https://inscriptions.siel.ma/register », fait savoir la même source.