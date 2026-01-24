Rabat accueille la 31e édition du SIEL, du 30 avril au 10 mai 2026

Culture-MediasA la UneEn direct
Par
La 31e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) se tiendra du 30 avril au 10 mai 2026 à Rabat, avec la France comme invité d’honneur, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture.

Organisée à l’espace OLM Souissi, cette édition rend hommage à la personnalité d’Ibn Battuta et coïncide avec les grandes manifestations culturelles que le ministère organisera dans le cadre de la désignation de la ville de Rabat comme Capitale mondiale du livre par l’UNESCO pour l’année 2026, souligne le département dans un communiqué.

Ainsi, le ministère offre, jusqu’au 10 février 2026, la possibilité de soumettre des demandes de participation par inscription en ligne sur le site officiel du salon, et ce via le lien « https://inscriptions.siel.ma/register », fait savoir la même source.

Par Atlasinfo
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite