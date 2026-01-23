Côte d’Ivoire : nomination d’un nouveau gouvernement

InternationalEn direct
Par
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire
Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé vendredi, à la nomination d’un nouveau gouvernement composé de 34 ministres, dont un vice-premier ministre, deux ministres d’Etat et quatre ministres délégués, annonce-t-on de source officielle à Abidjan.

Sur proposition du premier ministre, Chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, le président ivoirien a signé le décret portant nomination des membres du gouvernement, lit-on dans un communiqué de la Présidence ivoirienne.

Ainsi, M. Tené Birahima Ouattara, est nommé Vice- Premier ministre, ministre de la Défense, Mme Nialé Kaba, est nommée, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, alors que Mme Anne Désirée Ouloto- Lamizana, occupera le poste de ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Le Général Vagondo Diomandé a été reconduit au poste de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Voici, par ailleurs, la liste des membres du nouveau gouvernement de la Côte d’Ivoire :

– M. Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense

– Mme Anne Désirée Ouloto Lamizana, ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration

– Mme Nialé Kaba, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères de la Coopération Internationale

– M. Jean Sansan Kambilé, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme

– M. Vagondo Diomandé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

– M. Adama Koulibaly, Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget

– M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie

– M. Bruno N. Koné, Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières

– M. Amadou Koné, Ministre des Transports et des Affaires maritimes

– M. Amedée Koffi Kouakou, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité

– M. Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement

– M. Pierre Ngou Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle

– M. Moussa Sanogo, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie

– M. Sidi Tiémoko Touré, Ministre des Ressources animales et halieutiques

– Mme Mariatou Koné, Ministre du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques

– M. Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement

– M. Jacques Assaoré Konan, Ministre des Eaux et Forêts

– M. Ibrahim Khalil Konaté, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat

– M. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs

– M. Souleymane Diarrassouba, Ministre du Plan et du Développement

– M. Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

– M. Adama Kamara, Ministre de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle

– M. N’Guessan Kofi, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique

– M. Yacouba Hien-Sié, Ministre des Infrastructures et de l’Entretien routier

– Mme Logboh Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté :

– M. Djibril Ouattara, Ministre de la Transition numérique et de l’Innovation technologique

– Mme Nasseneba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant

– Mme Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie

– M. Adjé Silas Metch, Ministre des Sports

– M. Abou Bamba, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

– M. Célestin Sérey-Doh, Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes

– M. Adama Dosso, Ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur

– M. Jean- Louis Moulot, Ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique, chargé de l’Enseignement technique

– M. Bernard Kini-Komoé, Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite