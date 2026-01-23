Côte d’Ivoire : nomination d’un nouveau gouvernement

Sur proposition du premier ministre, Chef du gouvernement, Robert Beugré Mambé, le président ivoirien a signé le décret portant nomination des membres du gouvernement, lit-on dans un communiqué de la Présidence ivoirienne.

Ainsi, M. Tené Birahima Ouattara, est nommé Vice- Premier ministre, ministre de la Défense, Mme Nialé Kaba, est nommée, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, alors que Mme Anne Désirée Ouloto- Lamizana, occupera le poste de ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration.

Le Général Vagondo Diomandé a été reconduit au poste de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Voici, par ailleurs, la liste des membres du nouveau gouvernement de la Côte d’Ivoire :

– M. Téné Birahima Ouattara, Vice-Premier ministre, ministre de la Défense

– Mme Anne Désirée Ouloto Lamizana, ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration

– Mme Nialé Kaba, ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères de la Coopération Internationale

– M. Jean Sansan Kambilé, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme

– M. Vagondo Diomandé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité

– M. Adama Koulibaly, Ministre de l’Économie, des Finances et du Budget

– M. Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie

– M. Bruno N. Koné, Ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières

– M. Amadou Koné, Ministre des Transports et des Affaires maritimes

– M. Amedée Koffi Kouakou, Ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité

– M. Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, Porte-parole adjoint du Gouvernement

– M. Pierre Ngou Dimba, Ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle

– M. Moussa Sanogo, Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie

– M. Sidi Tiémoko Touré, Ministre des Ressources animales et halieutiques

– Mme Mariatou Koné, Ministre du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques

– M. Amadou Coulibaly, Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement

– M. Jacques Assaoré Konan, Ministre des Eaux et Forêts

– M. Ibrahim Khalil Konaté, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat

– M. Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs

– M. Souleymane Diarrassouba, Ministre du Plan et du Développement

– M. Adama Diawara, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

– M. Adama Kamara, Ministre de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle

– M. N’Guessan Kofi, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique

– M. Yacouba Hien-Sié, Ministre des Infrastructures et de l’Entretien routier

– Mme Logboh Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté :

– M. Djibril Ouattara, Ministre de la Transition numérique et de l’Innovation technologique

– Mme Nasseneba Touré, Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfant

– Mme Françoise Remarck, Ministre de la Culture et de la Francophonie

– M. Adjé Silas Metch, Ministre des Sports

– M. Abou Bamba, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique

– M. Célestin Sérey-Doh, Ministre délégué auprès du ministre des Transports et des Affaires maritimes, chargé des Affaires maritimes

– M. Adama Dosso, Ministre délégué auprès du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, chargé de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur

– M. Jean- Louis Moulot, Ministre délégué auprès du ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de l’Enseignement technique, chargé de l’Enseignement technique

– M. Bernard Kini-Komoé, Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières.