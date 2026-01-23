USA : l’état d’urgence décrété dans plusieurs Etats à l’approche d’une tempête de neige majeure

À l’État de New York (nord-est), la gouverneure Kathy Hochul a également proclamé l’état d’urgence vendredi, suspendant par la même occasion le vote anticipé prévu dimanche et lundi pour les élections spéciales de la ville, prévues le 3 février. « L’hiver à New York n’est pas insurmontable, mais il est important de prendre au sérieux les risques liés au froid extrême », a souligné Mme Hochul. Elle a précisé que le centre d’alerte de l’État, le département des transports et les autres agences compétentes continueront à surveiller la situation tout au long du week-end, ajoutant que « tout l’équipement nécessaire pour lutter contre la neige et le verglas est prêt à être déployé ».

En Virginie (sud-est), la gouverneure Abigail Spanberger a décrété l’état d’urgence dès jeudi. « Notre priorité absolue est la sécurité de tous les Virginiens », a-t-elle souligné, précisant que les agences de l’État sont mobilisées et coopèrent étroitement avec les gouvernements locaux et les services publics. Elle a invité les habitants à rester informés, à limiter leurs déplacements et à prendre les précautions nécessaires pour se protéger ainsi que leur famille.

Au Texas (sud), où une tempête hivernale en 2020 avait provoqué des coupures d’électricité généralisées et de nombreuses pertes humaines, le gouverneur Greg Abbott a émis mardi un avertissement de catastrophe couvrant 130 comtés de l’Etat. « Sur la base des prévisions actuelles, l’État du Texas prend des mesures pour s’assurer que les résidents disposent des ressources nécessaires avant que les conditions météorologiques hivernales sévères n’affectent les communautés », a indiqué M. Abbott.

Le gouverneur du Texas a également mobilisé les agences étatiques chargées de préparer et de faciliter les plans d’urgence liés aux coupures d’électricité et aux fermetures de routes, indiquant que la Garde nationale du Texas viendra en aide aux automobilistes bloqués.