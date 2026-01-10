La Fédération camerounaise de football salue « la qualité exemplaire » de l’organisation de la CAN Maroc 2025

Dans une missive officielle, la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) a exprimé, samedi 10 janvier , à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) « au nom de la délégation camerounaise et des supporters camerounais » ses « salutations respectueuses et des félicitations sportives, dans un esprit de fair-play et de considération mutuelle », à la suite du quart de finale de la Coupe de la CAN 2025, remporté par le Maroc face au Cameroun.

La lettre de la Fécafoot évoque le traitement réservé à la délégation camerounaise, saluant « la qualité exemplaire de l’organisation de cette compétition » et « l’accueil fraternel, chaleureux et bienveillant réservé à notre équipe, à notre délégation et à nos supporters par le peuple marocain ».

La Fécafoot souligne également « les marques d’hospitalité observées dans l’ensemble des lieux fréquentés témoignent du travail préparatoire remarquable conduit par la Fédération royale marocaine de football ».

La fédération camerounaise formule par ailleurs des vœux à l’endroit de la sélection marocaine et souhaite aux Lions de l’Atlas le succès pour la suite de la compétition.

La Fécafoot tient aussi à « remercier, une nouvelle fois, pour la solidité de nos liens fraternels » et adresse au président de la FRMF « l’expression de la considération apaisée et respectueuse de la Fédération camerounaise de football ».