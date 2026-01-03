La capitale vénézuélienne Caracas secouée par de fortes explosions

Après les fortes explosions qui ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi à Caracas, le Venezuela a dénoncé une « très grave agression militaire », et le président Nicolás Maduro a décrété l’état d’exception.

Dans un communiqué, le Venezuela « dénonce la très grave agression militaire » des États-Unis, alors que Donald Trump avait évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le pays de Nicolás Maduro.

Le Venezuela, par la voix de son président Nicolás Maduro, dit « rejeter, répudier et dénoncer (…) l’agression militaire extrêmement grave perpétrée par l’actuel gouvernement des États-Unis d’Amérique contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas ».