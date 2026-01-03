La capitale vénézuélienne Caracas secouée par de fortes explosions

Par Atlasinfo

Après les fortes explosions qui ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi à Caracas,  le Venezuela a dénoncé une « très grave agression militaire », et le président Nicolás Maduro a décrété l’état d’exception.

Dans un communiqué, le Venezuela « dénonce la très grave agression militaire » des États-Unis, alors que Donald Trump avait évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le pays de Nicolás Maduro.

Le Venezuela, par la voix de son président Nicolás Maduro, dit « rejeter, répudier et dénoncer (…) l’agression militaire extrêmement grave perpétrée par l’actuel gouvernement des États-Unis d’Amérique contre le territoire et la population vénézuéliens, dans les localités civiles et militaires de Caracas et les États de Miranda, Aragua et La Guaira autour de Caracas ».

« L’objectif de cette attaque n’est autre que de s’emparer des ressources stratégiques du Venezuela, en particulier son pétrole et ses minerais, en tentant par la force de briser l’indépendance politique de la nation. Ils n’y parviendront pas », a soutenu Nicolás Maduro.
