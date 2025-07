La 6è Conférence mondiale des présidents de parlement du 29 au 31 juillet à Genève

Au programme de ce conclave figurent un débat général sur le thème « Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous », ainsi qu’une série de réunions-débat axées sur la participation des femmes et des jeunes à la vie parlementaire, l’innovation au service de la paix, la réalisation des ODD d’ici 2030, le rôle des parlements dans l’élaboration de l’avenir numérique et la lutte contre les discriminations.

Un débat interactif avec des acteurs majeurs sur la gouvernance mondiale « en réseau » et l’adoption de la déclaration finale sont également à l’ordre du jour.

Depuis sa création en 2000 par l’UIP, la Conférence mondiale des présidents de parlement réunit tous les cinq ans les plus hauts représentants des parlements et des Nations Unies. Les Conférences précédentes ont contribué de manière significative à renforcer la dimension parlementaire de la gouvernance mondiale et à combler le déficit démocratique dans les affaires internationales.

La Conférence sera précédée, le 28 juillet, par le 15è Sommet des présidentes de parlement, organisé en collaboration avec le Parlement suisse.

Ce Sommet, qui se tiendra au siège de l’Organisation internationale du Travail (OIT), a pour objectif de réunir des femmes occupant les plus hautes fonctions décisionnelles au sein des parlements afin de définir le programme parlementaire en fonction des évolutions politiques, économiques, environnementales et sociales qui exigent des solutions de gouvernance mondiale unifiées et sensibles au genre.

Fondée en 1889 pour encourager la coopération et le dialogue entre toutes les nations, en tant que première organisation politique multilatérale, l’UIP compte aujourd’hui 181 Parlements membres et 15 organismes parlementaires régionaux.

Elle œuvre pour la paix, la démocratie et le développement durable, et aide les parlements à se renforcer, se rajeunir, être plus écologiques, se rapprocher de la parité hommes-femmes et devenir des institutions plus innovantes.