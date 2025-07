Gaza : « On est dans une faillite morale du gouvernement israélien », selon Jean-Yves Le Drian

« On est dans une espèce de faillite morale de cet Etat, du gouvernement israélien », a dénoncé mercredi 2 juillet sur franceinfo Jean-Yves Le Drian, ancien chef de la diplomatie française et ex-ministre de la Défense d’Emmanuel Macron.

Près de 21 mois de guerre entre Israël et le Hamas, Gaza est ravagé et ses habitants enterrent charque jour leurs morts qui se comptent par milliers.

« À vouloir faire la guerre pour faire la guerre, on finit par faire la guerre sans fin. On tue des civils, on les affame, on leur interdit l’aide médicale, on envisage même leur exode, une forme de déportation, ce n’est plus possible », a cinglé l’ancien ministre des Affaires étrangères, assumant le terme de « nettoyage ethnique ».

Selon l’émissaire spécial français pour le Liban, il faut que la guerre à Gaza cesse parce qu' »Israël va être mise au ban des nations ».

« Le comportement de l’administration israélienne à l’égard du peuple palestinien est indigne et contraire même à l’histoire d’Israël », a-t-il poursuivi, ajoutant être « de ceux qui ont toujours apprécié la démocratie israélienne » mais que du côté du gouvernement de Benyamin Nétanyahou,

« le respect du droit, le respect de l’être humain, c’est fini », a-t-il déploré.