Espagne : le monde sportif aux secours des victimes des inondations

Des actions de soutien aux victimes des inondations dévastatrices qui ont frappé la semaine dernière le sud-est de l’Espagne se sont multipliées dans le milieu sportif, confortées par la création mardi d’un comité charger de venir en aide aux sinistrés et de soutenir les fédérations des régions durement impactées.

Mis en place par la Fédération royale espagnole de football, LaLiga, La Liga F et l’Association espagnole des footballeurs, ce comité de crise se penchera sur les dégâts subis par les infrastructures sportives et travaillera à leur reconstruction, indique la Liga dans un communiqué.

Le comité s’engage également à fournir un soutien matériel et humain aux clubs et installations sportives affectés, dont au moins 105 terrains de football et de futsal sont actuellement endommagés.

Bien que les priorités immédiates demeurent la recherche des personnes disparues et l’assistance aux familles sinistrées, le comité mènera une évaluation exhaustive des infrastructures dès que les conditions seront stabilisées, souligne-t-on.

Ces inondations, qui ont fait au moins 218 morts, ont déjà marqué le week-end en Liga: le match Valence-Real Madrid a été reporté, tout comme la rencontre entre Villarreal et le Rayo Vallecano, et les hommages et gestes de solidarité se sont multipliés dans les autres matches.

Lundi, la Fédération espagnole de football a accepté de reporter le match de Coupe du Roi opposant Valence au club amateur Parla Escuela au 26 novembre. Plusieurs autres rencontres de Coupe du Roi des équipes de la région sont également reportées à des dates ultérieures.

Para ailleurs, plusieurs clubs espagnols ont organisé des collectes de vivres et de biens essentiels pour les régions sinistrées.

A ce titre, le Real Madrid a fait don d’un million d’euros, tandis que le FC Barcelone a annoncé la mise aux enchères des maillots portés lors de son dernier derby face à l’Espanyol pour recueillir des fonds en faveur des victimes.