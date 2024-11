Présidentielle américaine: Donald Trump remporte deux Etats clés, donné favori dans d’autres

Le candidat républicain à la présidentielle américaine, Donald Trump, a conforté son avance dans la course à la Maison Blanche en mettant la main sur les grands électeurs de la Caroline du Nord et de la Géorgie, deux des sept Etats clés.

Selon les dernières projections de l’Associated Press, Trump dispose désormais de 246 grands électeurs contre 210 pour sa rivale démocrate, Kamala Harris.

Un minimum de 270 des 538 grands électeurs est requis pour qu’un candidat remporte la victoire au scrutin présidentiel.

L’attente continue dans les cinq autres Etats susceptibles de faire basculer le résultat de l’élection, tandis que d’autres Etats, où il n’y avait aucun suspense, ont livré leurs verdicts.

Pour l’instant, Donald Trump fait la course en tête avec 243 grands électeurs, contre 194 pour Kamala Harris.

Alors que l’optimisme est de mise dans le camp républicain, l’heure est à l’inquiétude dans les rangs démocrates, à l’image de leur rassemblement à l’université Howard à Washington DC.

Les républicains ont remporté déjà la majorité au Sénat mardi soir après que le sénateur républicain Ted Cruz du Texas a battu le démocrate Colin Allred, permettant aux Grand Old Party de prendre le contrôle de la chambre haute du Congrès.

Un peu après minuit, la soirée des républicains bat son plein à Palm Beach en Floride. L’ancien président Trump y est attendu, selon la presse, pour probablement prendre la parole devant ses partisans.

Kamala Harris a décidé de ne pas prendre la parole dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé mercredi l’un de ses conseillers, Cedric Richmond, assurant qu’elle s’adresserait « à la nation » dans la journée.

« Il y a encore des voix à compter », a-t-il justifié dans une déclaration très courte et sobre, alors que les partisans de la candidate démocrate rassemblés depuis le début de soirée à l’université historiquement noire de Howard avaient déjà commencé à quitter les lieux, dans une ambiance devenue de plus en plus sombre au fil des heures.