Raid solidaire Sahraouiya 2025 : Dakhla, une ville en plein essor (participantes)

Dakhla, la perle du sud du Maroc, connaît un véritable essor en termes d’infrastructures et de mise en œuvre de projets structurants visant à l’ériger en un carrefour incontournable pour les investissements et le développement.

Organisé par Laila Ouachi, le Raid Sahraouiya qui se déroule chaque année dans cette région est le parfait exemple de l’évolution de Dakhla. Cette aventure humaine et sportive dans le désert, qui met en avant la solidarité féminine et le dépassement de soi, représente à la fois l’engagement de la ville dans l’organisation d’événements internationaux et son ouverture à des valeurs d’inclusion et de diversité.

Cette manifestation met également en exergue la transformation de la ville de Dakhla en une destination de choix pour des initiatives humaines et solidaires, et des événements qui promeuvent des valeurs universelles d’engagement social et de partage.

Entre les dunes dorées du désert et les vagues du littoral, la ville est un écrin où la nature se déploie dans toute sa splendeur. Mais ce n’est pas seulement la géographie qui séduit, c’est aussi la chaleur humaine de ses habitants.

« La ville de Dakhla est extraordinaire et ses habitants sont bienveillants et très accueillants. C’est une belle découverte pour moi », a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la participante française Géraldine Lizard, qui visite la ville pour la première fois.

Plusieurs participantes, de diverses nationalités, ont souligné cette dimension humaine qui fait de Dakhla une ville où il fait bon vivre. « La ville est magnifique et en pleine expansion, avec des habitants aussi affables”, a déclaré avec enthousiasme, Isabelle Duparc.

Elle a, par ailleurs, confié que la transformation de Dakhla au fil des années est palpable, notamment en matière d’infrastructures modernes qui se développent à un rythme impressionnant.

Si Dakhla séduit par sa beauté naturelle et l’accueil chaleureux de ses habitants, c’est aussi grâce à son développement rapide et bien pensé. Cette évolution est clairement perceptible dans la ville, où les investissements dans les infrastructures ont permis une modernisation progressive, sans altérer l’authenticité du lieu.

Pour la participante marocaine, Leila Chanaoui, le Raid Sahraouiya témoigne de l’évolution de la ville. « C’est ma troisième visite ici, et je suis heureuse de voir les progrès réalisés, notamment en termes d’infrastructures”, a-t-elle indiqué, ajoutant que “la ville devient de plus en plus moderne, tout en gardant son authenticité”, a-t-elle indiqué.

Les progrès visibles ont également été soulignés par Hélène Klenklé, une autre participante française qui a déjà pris part à ce raid l’année dernière. Elle a noté que Dakhla a connu une grande évolution et un développement remarquable en seulement une année.

Le Raid Sahraouiya incarne à la fois l’attrait de la ville et sa volonté de s’affirmer comme un modèle de développement. Participer à cette aventure sportive et solidaire permet à des centaines de femmes de découvrir cette région.

La participante maroco-italienne Chiara Bergamin, a, pour sa part, exprimé son émerveillement devant la beauté des paysages. « Je découvre cette belle région, et je suis agréablement surprise. C’est un endroit magnifique au Maroc », a-t-elle ajouté.

Depuis sa création, le Raid Sahraouiya s’est imposé comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales, comme pour la qualité extraordinaire de son programme.

Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de dépassement de soi.