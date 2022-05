Éclipse totale de la Lune au Canada dans la nuit de dimanche à lundi

Une éclipse se produit lorsque la lumière d’un objet céleste est temporairement obstruée par un autre corps céleste. Ainsi, une éclipse lunaire se déroule lorsque la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Mais le satellite naturel de la Terre ne disparaît pas entièrement lorsque l’éclipse est totale. Une partie infime de la lumière du Soleil est filtrée et déviée par l’atmosphère de la Terre, et cette lumière parvient à se rendre jusqu’à la surface de la Lune qui apparaît rouge orangé. Le phénomène ne se produit que lorsque la Lune est pleine et qu’elle se trouve du côté opposé au Soleil par rapport à la Terre. Contrairement à une éclipse du Soleil, une éclipse lunaire ne présente aucun danger pour l’observation directe, que ce soit à l’œil ou au télescope.

Il y a en moyenne deux éclipses lunaires par année, mais certaines années, il peut y en avoir jusqu’à cinq.