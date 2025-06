Donald Trump écarte la possibilité d’une « paix immédiate » entre la Russie et l’Ukraine

Le président américain, Donald Trump, a annoncé avoir eu une “bonne conversation” avec son homologue russe, Vladimir Poutine, mais pas une conversation qui “donnerait lieu à une paix immédiate”.

“Je viens de m’entretenir au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine”, a écrit Trump sur le réseau Truth Social, ajoutant que les deux chefs d’Etat ont évoqué “l’attaque ukrainienne contre les avions russes, ainsi que diverses autres attaques menées par les deux camps”.

Notant que cette conversation, qui a duré “près d’une heure et 15 minutes”, a été “bonne”, Trump a souligné qu’elle “n’était pas une conversation qui pourrait mener à une paix immédiate”.

D’après les autorités ukrainiennes, l’attaque baptisée “Toile d’araignée” aurait endommagé une quarantaine d’avions, dont des bombardiers stationnés dans des aérodromes dans les régions russes de Mourmansk, Irkoutsk, Ivanovo, Riazan et Amour.

“Le président Poutine a déclaré très fermement qu’il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes”, a ajouté le président Trump.

Le locataire de la Maison Blanche avait fait de la cessation des hostilités entre Kiev et Moscou l’une de ses promesses électorales. Les Etats-Unis ont déployé des efforts intenses pour amener les deux parties à entamer des négociations qui devraient déboucher sur une cessez-le-feu et, à terme, une fin de la guerre qui dure depuis plus de trois ans.

Suite à une série de pourparlers, les parties russe et ukrainienne ont échangé plusieurs centaines de prisonniers de guerre.

Lors de leur conversation, Trump et Poutine ont également évoqué le dossier nucléaire iranien.

“J’ai déclaré au président Poutine que l’Iran ne peut pas posséder d’arme nucléaire”, a dit le président américain, ajoutant que “sur ce point, je crois que nous étions d’accord”.