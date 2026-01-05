CAN Maroc 2025: l’Egypte élimine le Bénin et file en quarts de finale

L’équipe égyptienne de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face à son homologue béninoise sur le score de 3 buts à 1 après prolongation, en match des huitièmes de finale disputé lundi au Grand stade d’Agadir.

L’Egypte a ouvert le score par l’intermédiaire de Marwan Attia à la 69e minute, avant que le Bénin n’égalise grâce à Jodel Dossou à la 83e minute, poussant les deux équipes à disputer la prolongation.

Au cours de celle-ci, Yasser Ibrahim a redonné l’avantage aux Égyptiens à la 97e minute, avant que Mohamed Salah ne scelle définitivement la victoire des Pharaons dans le temps additionnel de la prolongation (120e+4).

Grâce à ce succès, l’Egypte affrontera en quarts de finale le vainqueur du match opposant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso, prévu mardi au Grand stade de Marrakech.