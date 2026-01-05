CAN Maroc 2025: l’Egypte élimine le Bénin et file en quarts de finale

Par Atlasinfo

L’équipe égyptienne de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025 en s’imposant face à son homologue béninoise sur le score de 3 buts à 1 après prolongation, en match des huitièmes de finale disputé lundi au Grand stade d’Agadir.

L’Egypte a ouvert le score par l’intermédiaire de Marwan Attia à la 69e minute, avant que le Bénin n’égalise grâce à Jodel Dossou à la 83e minute, poussant les deux équipes à disputer la prolongation.

Au cours de celle-ci, Yasser Ibrahim a redonné l’avantage aux Égyptiens à la 97e minute, avant que Mohamed Salah ne scelle définitivement la victoire des Pharaons dans le temps additionnel de la prolongation (120e+4).

Grâce à ce succès, l’Egypte affrontera en quarts de finale le vainqueur du match opposant la Côte d’Ivoire au Burkina Faso, prévu mardi au Grand stade de Marrakech.

Par (avec MAP)
