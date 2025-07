CAN féminine de football : le Maroc bat le Mali (3-1) et se qualifie pour les demi-finales

Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été marqués par Ibtissam Jraidi, qui a signé un doublé (7è, 79è, s.p.) et Kenza Chapelle (89è). Aissata Traore a marqué le but d’honneur des Maliennes dans les arrêts de jeu (90è+7, s.p). En demi-finale, le Maroc sera opposé au vainqueur du quart qui mettra aux prises le Ghana et l’Algérie, samedi à Berkane.