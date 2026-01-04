CAN-2025 (Maroc-Tanzanie 1-0) : « Nous savions que nous allons souffrir, le plus important reste la qualification » (Regragui)

« Lors de la première période, nous avons eu beaucoup de déchets techniques, ce qui a donné confiance à l’adversaire. La deuxième mi-temps a été plus conforme à nos standards », a estimé Regragui. Selon le sélectionneur national, l’équipe du Maroc, qui évolue à domicile, est obligée de presser et d’aller chercher des buts, ce qui l’oblige à laisser des espaces derrière.

« Nous avons concédé trop d’occasions par rapport à d’habitude. Les Tanzaniens ont eu deux ou trois situations dangereuses », a-t-il poursuivi, considérant que « la victoire a été méritée ».

Revenant sur la prestation du latéral droit, Achraf Hakimi, titularisé pour la première fois lors de cette CAN, le sélectionneur national a fait noter que la prestation du sociétaire du PSG va s’améliorer lors des prochains matchs.

« Ce qu’il a fait est extraordinaire. Il a commencé à retrouver ses repères. Je suis très fier de lui », a-t-il dit, relevant que la blessure d’Azzeddine Ounahi, forfait pour la suite de la CAN, a beaucoup choqué les joueurs.

S’agissant de Brahim Diaz, Regragui a fait savoir qu’il compte énormément sur l’attaquant du Real Madrid.

« Il peut faire la différence à tout moment et peut se permettre de faire surgir son talent à l’approche de la surface. Il est sur-motivé », a-t-il poursuivi, notant que « Brahim Diaz fait partie des joueurs qui peuvent nous faire gagner cette CAN ».

De son côté, Brahim Diaz, auteur de l’unique but de cette rencontre et meilleur buteur du tournoi jusqu’ici (4 buts), a estimé que le match a été « très compliqué ».

« La victoire a été méritée. C’est un plaisir pour moi d’avoir pu marquer le but de la victoire pour mon équipe et mon pays », a ajouté Diaz, élu meilleur joueur de cette rencontre.

Selon lui, la Tanzanie a fait preuve d’une discipline tactique remarquable, notant que le plus important reste la qualification pour les quarts de finale. « Je suis navré pour l’absence de Azzeddine Ounahi, à qui j’ai dédicacé mon but. Il va nous manquer, car nous constituons une seule famille. J’espère qu’il se rétablira bientôt », a poursuivi Diaz.

En quart de finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur du duel entre les Bafana Bafana d’Afrique du Sud et les Lions indomptables camerounais.