CAN-2025 (Maroc-Tanzanie 1-0): Â«Â Nous avons pu tenir bon face Ã  lâ€™une des meilleures Ã©quipes en AfriqueÂ Â» (Miguel Gamondi)

Le sÃ©lectionneur de la Tanzanie, Miguel Gamondi, a indiquÃ©, dimanche, que son Ã©quipe, bien quâ€™elle ait Ã©tÃ© Ã©liminÃ©e en huitiÃ¨mes de finale de la CAN par le Maroc (1-0), a pu tenir bon face Ã  Â«Â lâ€™une des meilleures Ã©quipes en AfriqueÂ Â».

Â«Â Je ne suis pas totalement satisfait de la performance de mon Ã©quipe. Nous avons affrontÃ© lâ€™une des plus grandes Ã©quipes du continent. La Tanzanie doit Ãªtre fiÃ¨re de son parcoursÂ Â», a assurÃ© Gamondi en confÃ©rence de presse dâ€™aprÃ¨s-match. Â«Â Le Maroc est une belle Ã©quipe qui sâ€™est crÃ©Ã©e beaucoup dâ€™opportunitÃ©s et qui nous a imposÃ© une forte dominationÂ Â», a analysÃ© Gamondi, soulignant que câ€™Ã©tait une expÃ©rience magnifique de jouer cette CAN.

Â«Â Nous avons pu affronter de grandes Ã©quipes. Si on compare le classement de la Tanzanie avec ses adversaires, lâ€™Ã©cart est Ã©norme, mais nous avons fait de notre mieuxÂ Â», a-t-il poursuivi, assurant que la Tanzanie doit continuer Ã  progresser afin dâ€™Ãªtre prÃªte pour la prochaine CAN.

Â«Â On ne peut pas faire une erreur et jouer la victimeÂ Â», a martelÃ© Gamondi, reconnaissant que Â«Â les opportunitÃ©s que nous avons ratÃ©es ont changÃ© la physionomie du matchÂ Â».

Â«Â En deuxiÃ¨me pÃ©riode, nous avons corrigÃ© certaines erreurs et essayÃ© de jouer avec Ã©normÃ©ment dâ€™engagement afin de stopper les offensives marocainesÂ Â», a-t-il encore dit.

Par atlasinfo (MAP)
