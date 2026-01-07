CAN 2025: la lutte contre les atteintes à l’intégrité et aux valeurs du sport, une priorité de la politique pénale (procureur général du Roi)

La lutte contre les actes et comportements portant atteinte à l’intégrité du sport et à ses valeurs s est l’une des priorités de la politique pénale dont le Ministère public assure le suivi et la mise en œuvre, a affirmé, lundi à Rabat, le procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, Hicham Balaoui.

La présidence du ministère public a émis plusieurs circulaires à l’adresse des parquets, visant à renforcer la sécurisation des manifestations sportives, a relevé M. Balaoui à l’ouverture d’un symposium scientifique international sur « la sécurité des grands événements sportifs : défis sécuritaires et juridiques à l’ère de la transformation numérique ».

Il a, à cet égard, cité la circulaire appelant à l’application stricte des dispositions répressives prévues par la loi relative à la violence commise lors ou à l’occasion des matchs et manifestations sportives, à travers l’ouverture d’enquêtes à l’encontre de toute personne soupçonnée d’implication dans ce type de criminalité, en veillant à présenter aux tribunaux des réquisitions en vue de prononcer des peines dissuasives proportionnelles à la gravité des faits commis, tout en sollicitant l’application des peines complémentaires prévues à l’article 308-18 du Code pénal, avec exécution immédiate.

Le président du ministère public est, par ailleurs, revenu sur le cadre juridique régissant la lutte contre les actes de violence contraires aux valeurs et principes véhiculés par le sport, notamment la promulgation de la loi du 2 juin 2011 complétant le Code pénal, laquelle comprend des dispositions répressives visant à protéger les manifestations sportives, en incriminant les actes considérés comme violences et portant atteinte à la sécurité des compétitions sportives.

L’accueil par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) est l’occasion de mettre en place un mécanisme innovant d’accompagnement judiciaire de ce grand rendez-vous footballistique, à travers la création de bureaux judiciaires au sein des stades avec des antennes du ministère public, permettant ainsi une intervention immédiate et efficace pour le traitement rapide de certaines infractions et la prise des mesures légales appropriées, en garantissant les conditions d’un procès équitable, a-t-il souligné.

Cette expérience pionnière, a fait observer M. Balaoui, est une pratique novatrice à même d’être développée à l’avenir afin de mieux répondre aux besoins des espaces sportifs, en termes des services du Ministère public, notamment la préservation de la sécurité et de l’ordre public au sein de ces enceintes.

Cet événement de trois jours est organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité d’Arabie Saoudite, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, le Commandement de la Gendarmerie Royale et la Fédération Royale marocaine de football, avec le soutien du Bureau des Nations Unies de lutte contre le terrorisme (BLT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Union sportive arabe de la Police.

S’inscrivant dans le cadre de l’accueil par le Maroc de la CAN 2025 et des préparatifs en vue de l’organisation de la Coupe du Monde 2030, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, ce Symposium est marqué par la présence de ministres, de hauts responsables et d’experts nationaux et internationaux représentant de prestigieuses institutions, notamment la Fédération internationale de football (FIFA), les confédérations continentales, le BLT, l’OIM, Interpol, Europol, le Conseil de l’Europe, la Commission de l’Union africaine et l’Autorité britannique chargée de sécurité des stades.

Y prennent également part des responsables des secteurs de la justice, de l’intérieur, de la sécurité et du sport de plusieurs pays, ainsi que des chercheurs et spécialistes dans les domaines de la sécurité des événements sportifs, de la lutte contre le terrorisme, de la cybersécurité et de la criminalité organisée.