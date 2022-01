CAN-2021 (1ère journée/Groupe F): la Tunisie perd face au Mali (0-1)

L’unique réalisation de la rencontre a été signée Ibrahima Koné à la 48è minute (s.p.).

Les Aigles de Carthage ont manqué l’occasion de recoller au score, quand Wahbi Khazri a échoué à transformer un pénalty à la 74è minute.

Ce match choc du groupe F a connu une fin rocambolesque quand l’arbitre zambien Janny Sikazwe a mis un terme à la rencontre à la 85ème minute, avant de la poursuivre. Mais cinq minutes plus tard, il arrête le match à la 89e minute et 40 secondes sans accorder la moindre minute de temps additionnel. Après cet incident, la décision de Sikazwe a été annulée et le quatrième arbitre est redescendu sur le terrain pour la reprise du match. Or, la sélection tunisienne ne s’est pas présentée sur la pelouse, laissant la victoire aux Maliens.

Dans l’autre match de ce groupe, la Mauritanie affronte la Gambie en soirée.