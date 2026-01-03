Automobile : BYD détrône Tesla et devient le premier vendeur mondial de véhicules électriques

Tesla a livré 1,64 million de véhicules en 2025, en baisse de 9% sur un an, a annoncé vendredi l’entreprise américaine. BYD, quant à lui, a vendu 2,26 millions de véhicules l’an dernier, soit une hausse de 27,9%.

Fondé en 1995 comme fabricant de batteries avant de devenir un géant de l’automobile, BYD domine actuellement le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle.

Parallèlement, le groupe accélère son expansion internationale avec un million de véhicules vendus hors de Chine en 2025, en hausse de 150% sur un an. Il vise jusqu’à 1,6 million d’unités à l’export en 2026.

Confronté à de lourds droits de douane aux États-Unis, BYD rencontre néanmoins un succès grandissant en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Europe.

En 2024, Tesla n’avait devancé BYD que de justesse, avec 1,79 million de ventes contre 1,76 million.

Malgré ces difficultés, l’action Tesla a gagné environ 11% en 2025, portée par les espoirs des investisseurs dans les projets de robotaxis et de robots humanoïdes du groupe.