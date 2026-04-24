Football: nomination du grec Georgios Donis à la tête de sélection saoudienne

La Fédération saoudienne de football a annoncé, jeudi, la nomination du technicien grec Georgios Donis au poste de sélectionneur de l’équipe nationale jusqu’en juillet 2027, en remplacement du Français Hervé Renard, après la résiliation de leur contrat.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), Donis dispose d’une expérience d’entraîneur avec plusieurs clubs européens et locaux, notamment l’AEK Athènes et le PAOK Salonique, ainsi qu’au sein du championnat saoudien avec les clubs d’Al-Hilal, d’Al-Wehda, d’Al-Fateh et d’Al-Khaleej.

Au cours de sa carrière, il a remporté plusieurs titres, dont le championnat et la Coupe de Chypre (2013-2014), la Coupe du Roi d’Arabie saoudite (2015), la Coupe du Prince héritier (2015-2016) et la Supercoupe d’Arabie saoudite (2015).

La Fédération saoudienne de football tiendra une conférence de presse à Riyad, en présence du staff technique, avant le départ de la sélection pour un stage de préparation aux États-Unis en vue de la Coupe du monde 2026.

La sélection saoudienne entamera la dernière phase de préparation pour le Mondial 2026, prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un stage du 25 mai au 11 juin, au cours duquel elle affrontera l’Équateur en match amical.

Lors du tirage au sort, l’Arabie saoudite a été versée dans le groupe H aux côtés de l’Espagne, de l’Uruguay et du Cap-Vert.