Visite d’Etat de Macron au Maroc: la France réitère sa disponibilité d’accompagner le Royaume dans le développement de ses provinces du sud

A la veille de la visite d’Etat du président français au Maroc du 28 au 30 octobre, Emmanuel Macron va réaffirmer la position de la France qui « considère que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent sous souveraineté marocaine », a indiqué l’Elysée, soulignant la « disponibilité » de la France à accompagner le Maroc dans le développement économique de ses provinces du sud.

« Le Maroc a effectué un très grand nombre d’investissements dans cette région au bénéfice des populations locales. Ce sont des régions qui se sont fortement développées et nous avons marqué encore une fois notre disponibilité à accompagner ce développement », a-t-on relevé de même source.

« Nous sommes prêts et nous travaillerons à la partie d’opérationnalisation de cette position, qui avait d’ailleurs déjà été exprimée à l’occasion de différents déplacements des ministres français au Maroc à apporter notre contribution au développement de ces régions », a précisé l’Elysée, sans dévoiler la nature des contrats et des signatures d’accords ».

« La liste sera rendue publique au moment des signatures du premier soir et du deuxième événement du lendemain » de la visite, a-t-on noté.

Et de rappeler que « le président de la République a posé sa position et exprimé dans une lettre à Sa Majesté à l’occasion de la Fête du Trône l’évolution de la position française à cette occasion. La visite d’Etat sera l’occasion de la réitérer ».

« C’est la position de la France et le Président l’a posée très officiellement. Il est évidemment important pour nos amis marocains que nous confirmions notre attachement à cette question essentielle pour leur sécurité nationale et ce sera le cas », a t-on ajouté de même source.

Dans sa lettre adressée au Roi Mohammed VI le 30 juillet dernier, le président Emmanuel Macron a affirmé que « la France, en particulier, continuera à ancrer la sincérité de son amitié pour le Maroc et l’efficacité de son partenariat avec lui dans une position claire et forte sur les questions les plus essentielles pour Votre Majesté et les Marocains. A ce titre, je considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Aussi, je Vous affirme l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour Votre Royaume. La France entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international » ;

« Pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Pour la France, celui-ci constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies », a-t-il souligné.

« Au demeurant, la poursuite du développement économique et social de cette région est un impératif. Je salue tous les efforts faits par le Maroc à cet égard. La France l’accompagnera dans cette démarche au bénéfice des populations locales », a précisé le président français.