L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle désormais à une vaccination dans tous les pays “dans les cent prochains jours” pour faire face à la pandémie qui a fait plus de deux millions de morts dans le monde.

Virus : plus de deux millions de morts, l’OMS veut des vaccinations dans tous les pays

Au total, 2.000.066 décès ont été recensés, pour 93.321.070 cas déclarés, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans officiels fournis par les autorités vendredi à 18h25 GMT.

L’Europe, avec 650.560 morts, est la région la plus touchée, devant l’Amérique latine/Caraïbes (542.410) et les Etats-Unis/Canada (407.090).

“Je veux voir la vaccination commencer dans tous les pays dans les 100 prochains jours”, a dit le directeur général de l’agence Tedros Adhanom Ghebreyesus, les campagnes n’ayant débuté pour l’instant que quasi exclusivement dans les pays riches.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a pour sa part déploré le “cap douloureux” des deux millions de morts, regrettant l'”échec de la solidarité” dans la vaccination en cours dans le monde.

“Nous observons aujourd’hui un vide vaccinal”, a-t-il ajouté. “Si les pays à revenu élevé ont accès aux vaccins, ce n’est pas le cas des pays les plus pauvres. C’est un succès pour la science mais un échec pour la solidarité”.

Aux Etats-Unis, Joe Biden a dévoilé le programme qu’il entend mettre en oeuvre à la Maison Blanche, pour accélérer l’immunisation des Américains, avec la création de centres de vaccination de proximité, une coopération renforcée entre le pouvoir fédéral et les Etats et plus de campagnes de prévention.

“Je vous le promets, nous allons gérer cette opération comme jamais”, a assuré le président élu, de son fief de Wilmington, dans le Delaware, à cinq jours de sa prestation de serment.

Joe Biden, 78 ans, cherche à éradiquer la racine de la crise économique et sanitaire qui mine les Etats-Unis : en moyenne, depuis le 1er janvier, plus de 3.000 personnes sont mortes du Covid-19 chaque jour aux Etats-Unis.

Le comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)a de son côté appelé vendredi à étendre le séquençage du génome des variants du nouveau coronavirus, plus contagieux et qui font craindre une résurgence de la pandémie.

Il s’est toutefois dit opposé “pour le moment” à l’instauration de certificats de vaccination contre le Covid-19 en tant que condition pour permettre l’entrée d’un pays à des voyageurs internationaux.