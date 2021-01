David Schenker: La reconnaissance US de la marocanité du Sahara consacre l’initiative d’autonomie comme “unique base” pour une solution juste et durable

Intervenant lors d’une Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, qu’il a co-présidée en visioconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Schenker a rappelé que toutes les administrations américaines, depuis celle du président Bill Clinton, ont exprimé leur soutien à l’initiative marocaine d’autonomie sous souveraineté marocaine, “qui constitue l’option la plus réaliste pour le règlement du conflit du Sahara”.

Les Etats-Unis appellent les parties concernées, les Nations unies et la communauté internationale à “étudier plus sérieusement” le plan d’autonomie qui constitue l’unique base crédible et réaliste de négociations, a-t-il dit, soulignant que seuls les pourparlers politiques sont à même de mener vers un règlement de cette question. A cet égard, le haut responsable américain a appelé à relancer les négociations dans le cadre du plan d’autonomie, et sous l’égide des Nations unies. La conférence ministérielle a été l’occasion pour la majorité des 40 pays participants d’exprimer leur fort appui à l’Initiative marocaine d’autonomie comme seule base pour une solution juste et durable au conflit régional du Sahara.

Les participants à cette conférence, à laquelle ont pris part 27 ministres, se sont engagés à continuer à plaider en faveur d’une solution se basant uniquement sur l’Initiative marocaine d’Autonomie pour la résolution du conflit du Sahara, selon la Synthèse des Présidents rendue publique à l’issue de la Conférence.