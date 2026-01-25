Viktor Orbán : l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN créerait une menace permanente de guerre

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a mis en garde contre une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN qui entraînerait une « menace permanente de guerre », réaffirmant son opposition à l’entrée de Kiev dans l’Alliance atlantique.

« Si l’Ukraine rejoint l’OTAN, cela signifiera que nous aurons une guerre permanente à nos frontières, et non une paix durable », a affirmé Viktor Orbán lors d’une conférence de presse à Budapest. Il a précisé que l’adhésion ukrainienne mettrait l’Alliance face à un risque constant d’escalade avec la Russie, obligeant les États membres à s’impliquer directement en cas de nouvelle attaque.

Cette affirmation s’inscrit dans la continuité de la position de la Hongrie depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Viktor Orbán bloque systématiquement toute perspective d’adhésion rapide de Kiev à l’OTAN et à l’UE, exige des négociations immédiates avec Moscou et refuse d’envoyer des armes ou des soldats hongrois en Ukraine. Budapest a aussi bloqué à plusieurs reprises des aides militaires européennes et des sanctions contre la Russie, estimant qu’elles font plus de mal à l’Europe qu’à Moscou.

Le Premier ministre hongrois a réitéré que son pays resterait neutre en cas d’adhésion ukrainienne, sans engagement militaire, et a plaidé pour une « Europe de la paix » et non une « Europe de la guerre ».