Rabat : l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif lance « Les Nuits d’Al-Qods au Maroc »

Il s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par l’Agence, sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en vue de renforcer la présence symbolique de la Ville Sainte dans la conscience humaine et de consacrer les valeurs de solidarité et de soutien constant à ses habitants et à ses lieux sacrés.

À cette occasion, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, a indiqué que le programme « Les Nuits d’Al-Qods au Maroc » traduit la volonté de l’Agence de faire de la culture, de la créativité et des industries culturelles un pont humain reliant le Maroc à Al-Qods. Il s’agit aussi de renforcer la sensibilisation à la cause palestinienne et de soutenir la résilience des habitants d’Al-Qods, en parfaite cohérence avec la place religieuse et civilisationnelle de la Ville Sainte, a-t-il relevé.

M. Cherkaoui a également mis en avant les efforts de l’Agence en préparation à la campagne du mois de Ramadan à Al-Qods pour soutenir les familles nécessiteuses et couvrir leurs besoins tout au long du mois béni, évoquant aussi le programme d’action de l’Agence pour 2026 et les projets d’appui destinés aux institutions de santé et d’enseignement, en plus de la mise en œuvre de projets dans les domaines de la culture, des arts et des programmes destinés aux enfants.

Pour sa part, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a mis l’accent sur le soutien multiforme du Maroc à la cause palestinienne, notamment sur les volets politique et économique, rappelant à cet égard la présence marocaine à Al-Qods en tant que partie intégrante de son tissu sociétal. L’ambassadeur a aussi fait savoir que le programme « Les Nuits d’Al-Qods au Maroc » sera accompagné de « Nuits marocaines à Al-Qods » durant le mois sacré de Ramadan, confirmant ainsi le partenariat solide avec l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui joue un rôle de premier plan en termes de soutien aux habitants de la Ville Sainte et de renforcement de leur résilience.

Le président du conseil d’administration de l’Association « Burj Alluqluq social », Nasser Gheith, a quant à lui, souligné que les activités du programme « Les Nuits d’Al-Qods au Maroc » ne constituent pas une simple célébration, mais rappellent la place spirituelle, historique et humaine de la Ville Sainte dans la conscience de la Nation.

De son côté, Amina Talbi, membre du bureau de l’Association marocaine d’appui à la reconstruction en Palestine, a affirmé que « Les Nuits d’Al-Qods au Maroc » constituent une manifestation spirituelle et culturelle incarnant la profondeur des liens historiques et spirituels entre le peuple marocain, Al-Qods et la Palestine. Elle a, en outre, souligné l’importance de redoubler d’efforts pour renforcer la solidarité avec les Palestiniens à travers des initiatives concrètes et des projets de terrain, tels ceux menés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Le programme de cet événement comprend des expositions d’arts plastiques des artistes palestiniens Taleb Dweik et Shihab al-Qawasmi, des espaces dédiés aux produits traditionnels ainsi que des contributions artistiques du « Forum culturel de la jeunesse maqdissi » et du groupe « Anwar Al-Qods » pour le chant religieux. Ces deux troupes regroupent plus de 20 artistes palestiniens de différentes tranches d’âge. Ces manifestations verront également la participation notamment du groupe Al-Furqan pour le chant religieux et la récitation du Saint Coran ainsi que de la troupe Ikhwan Al-Fann.