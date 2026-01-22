Position extérieure globale du Maroc : une situation nette débitrice de 758 MMDH à fin septembre 2025

Économie
Par
La position extérieure globale du Maroc, qui reflète la situation patrimoniale de l’économie nationale vis-à-vis du reste du monde, fait ressortir une situation nette débitrice de 758 milliards de dirhams (MMDH) au terme des neuf premiers mois de 2025, contre -791 MMDH à fin juin dernier, selon l’Office des Changes.

Cette situation résulte principalement de la hausse des avoirs financiers de 32 MMDH et dans une moindre mesure de la légère baisse de 1 MMDH des engagements financiers, indique l’Office dans un communiqué.

D’après la même source, la progression de l’encours des avoirs financiers est conséquente de la hausse de l’encours de toutes les composantes qui constituent ces avoirs, en l’occurrence, les avoirs de réserve (+13 MMDH), la composante « autres investissements » (+10 MMDH), les investissements de portefeuille (+7 MMDH) et les investissements directs (+2 MMDH). La baisse des engagements financiers s’explique principalement par la régression de l’encours des investissements directs de 8 MMDH compensée par les hausses de 5 MMDH de la composante « autres investissements » et de 2 MMDH de l’encours des investissements de portefeuille.

Par Atlasinfo (avec MAP)
