Position extérieure globale du Maroc : une situation nette débitrice de 758 MMDH à fin septembre 2025

Cette situation résulte principalement de la hausse des avoirs financiers de 32 MMDH et dans une moindre mesure de la légère baisse de 1 MMDH des engagements financiers, indique l’Office dans un communiqué.

D’après la même source, la progression de l’encours des avoirs financiers est conséquente de la hausse de l’encours de toutes les composantes qui constituent ces avoirs, en l’occurrence, les avoirs de réserve (+13 MMDH), la composante « autres investissements » (+10 MMDH), les investissements de portefeuille (+7 MMDH) et les investissements directs (+2 MMDH). La baisse des engagements financiers s’explique principalement par la régression de l’encours des investissements directs de 8 MMDH compensée par les hausses de 5 MMDH de la composante « autres investissements » et de 2 MMDH de l’encours des investissements de portefeuille.