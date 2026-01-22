Le Premier ministre canadien appelle à l’unité nationale

« Au Canada, c’est lorsque nous sommes unis que nous sommes les plus forts, lorsque nous veillons les uns sur les autres et que nous veillons à ce qu’aucun enfant, aucune famille, personne ne soit laissé pour compte », a souligné M. Carney dans un discours à Québec, ajoutant que le Canada « doit être un bastion de sécurité et de prospérité ».

Le dirigeant canadien a aussi promis de mettre en oeuvre dans les prochains mois de nouveaux plans « ambitieux » pour renforcer le développement durable, réduire le coût de l’énergie pour les familles et les entreprises et protéger « la richesse naturelle » du pays.

Le gouvernement canadien a entamé ce jeudi à Québec une réunion de deux jours axée sur l’économie et la sécurité. Cette rencontre a pour objecti f de discuter « du plan du gouvernement visant à réduire les coûts quotidiens des Canadiennes et des Canadiens afin de leur rendre la vie plus abordable », a souligné le Cabinet du Premier ministre dans un communiqué.

Des experts issus des domaines de l’administration publique, de la finance, des services communautaires, des technologies de pointe et des affaires internationales prennent également part à cette réunion pour donner « un aperçu du contexte mondial actuel », selon la même source. Cette réunion intervient à l’issue d’un déplacement de M. Carney à l’étranger, qui a été marqué par des accords conclus avec la Chine et le Qatar. Elle survient aussi quelques jours avant la reprise des travaux parlementaires, prévue lundi.