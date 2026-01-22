Accident ferroviaire en Espagne : une ressortissante marocaine parmi les victimes

Une ressortissante marocaine figure parmi les victimes mortelles de l’accident ferroviaire survenu dans la localité d’Adamuz, dans la province espagnole de Cordoue, a indiqué l’ambassade du Maroc à Madrid.

La victime, une femme résidant à Madrid, se trouvait à bord de l’un des trains impliqués dans cette catastrophe ayant fait 45 morts, a précisé la même source dans un communiqué.

L’accident s’est produit dimanche vers 19h45, lorsqu’une collision est survenue entre deux trains à grande vitesse circulant sur des voies parallèles en sens opposés et transportant près de 500 passagers.

D’après le dernier bilan détaillé transmis mercredi par l’Institut médico-légal (qui ne prenait pas en compte les deux derniers corps retrouvés jeudi), 28 dépouilles se trouvaient dans le train de la Renfe, six sur les voies, six autres dans le train Iryo et trois « entre les deux trains ».

