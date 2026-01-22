L’Otan est prête pour une mission au Groenland (commandant suprême)

Le commandant suprême, le général américain Alexus Grynkewich
L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) est prête à renforcer la sécurité en Arctique et au Groenland dans le cadre d’une éventuelle nouvelle mission, a affirmé jeudi, son commandant suprême, le général américain Alexus Grynkewich.

« Aucune planification n’a démarré pour l’instant, mais nous sommes prêts », a déclaré le général Grynkewich au siège de l’Alliance à Bruxelles.

« Nous n’avons pas reçu de consignes politiques pour avancer. Nous sommes bien sûr au courant des discussions à ce sujet et nous réfléchissons à la façon dont nous nous organiserions », a-t-il ajouté.

Le général Grynkewich a noté qu’aucun exercice de l’Otan n’est prévu à ce stade au Groenland, mais plusieurs manœuvres devraient avoir lieu prochainement dans la région arctique. Il a par ailleurs écarté toute menace sur la cohésion de l’Alliance après les déclarations du président américain au sujet de ce territoire arctique. « Nous restons forts, nous restons unis et nous restons prêts », a-t-il assuré.

