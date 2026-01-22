L’ONU réitère son appel à un financement accru de l’action humanitaire en Syrie

Les besoins humanitaires en Syrie demeurent « immenses » dans un contexte marqué notamment par un manque « aigu » de financement, ont alerté jeudi des responsables des Nations unies.

S’adressant au Conseil de sécurité, la directrice de la division Réponse aux crises du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Edem Wosornu, a averti que des récentes hostilités, conjuguées aux rigueurs de l’hiver, ont provoqué le déplacement de milliers de personnes, perturbant l’accès aux services essentiels et l’acheminement de l’aide.

Ces violences notamment à Alep ont coupé l’accès à l’eau potable, forcé la fermeture de structures de santé et privé de nombreux enfants d’éducation, a dit Mme Wosornu, qui s’exprimait au nom du chef d’OCHA, Tom Fletcher. Face à cette situation, le Fonds humanitaire pour la Syrie a débloqué 2,5 millions de dollars afin de répondre aux déplacements et aux conditions hivernales extrêmes, a dit la responsable onusienne, qui a regretté que seulement un quart des 112 millions de dollars nécessaires pour soutenir la population pendant l’hiver ait été reçu, limitant fortement la portée de l’assistance.