L’ONU réitère son appel à un financement accru de l’action humanitaire en Syrie
Les besoins humanitaires en Syrie demeurent « immenses » dans un contexte marqué notamment par un manque « aigu » de financement, ont alerté jeudi des responsables des Nations unies.
De son côté, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Khaled Khiari, a mis en garde contre une “crise humanitaire et de protection alarmante”. Il a, à cet égard, appelé à un accès humanitaire “immédiat et sans entrave”.
Le haut responsable onusien a, par ailleurs, salué le décret présidentiel reconnaissant les droits linguistiques, culturels et civiques des Kurdes syriens, et s’est félicité du retour de près de trois millions de réfugiés et déplacés internes depuis le début de la transition post-Assad.