Ottawa débloque un milliard de dollars pour accélérer la construction de logements au Québec

Le financement fédéral permettra à la province « de moderniser et de développer des infrastructures essentielles — notamment en matière d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales — nécessaires à la réalisation de nouveaux projets d’habitation », a souligné le ministère du Logement dans un communiqué.

« Cette approche intégrée, fondée sur un partenariat solide et pragmatique entre Ottawa et Québec, permettra d’accroître l’offre de logements, de soutenir la croissance des municipalités et de renforcer la vitalité économique », selon le communiqué.

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, avait annoncé en septembre dernier, la mise en place d’une nouvelle agence fédérale dotée d’un budget initial de 13 milliards de dollars avec pour objectif d’accélérer la construction résidentielle et de faire face à la crise de logement au pays.

Le gouvernement fédéral s’est aussi engagé à doubler le rythme de construction résidentielle au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 500.000 logements par an. En 2024, un nombre record de 276.000 nouveaux logements ont été construits au pays nord-américain.