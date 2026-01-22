Intempéries au Maroc : le ministère de l’Équipement appelle à la vigilance sur les routes

Dans des situations météorologiques pareilles qui coïncident avec le début des vacances scolaires et afin d’assurer la sécurité des usagers de la route, le ministère de l’Équipement et de l’Eau exhorte, dans un communiqué, les usagers de la route à reporter leur voyage à travers ces provinces durant cette période, sauf en cas de nécessité et d’éviter les déplacements pendant la nuit.

Le ministère appelle les usagers de la route à se préparer avant le voyage par la vérification de l’état mécanique des véhicules à savoir batterie, freins, éclairage, pression des pneus, balais d’essuie-glace, liquide lave glace, carburant en quantité suffisante et état du chauffage, ainsi qu’à être vigilants surtout au niveau des sections routières susceptibles d’être submergées notamment les points bas et les traversées de la route des Oueds et Chaâbas, rappelle la même source.

Il recommande également d’éviter toute aventure de passer sur les radiers submersibles pendant les crues, de s’abstenir de tout excès de vitesse et tout dépassement ou manœuvre brusque et de respecter la distance de sécurité entre les véhicules. En outre, le ministère insiste sur la nécessité de respecter les panneaux de signalisation et de se conformer aux instructions des autorités locales et des brigades sur place relevant des directions territoriales du ministère, et ce, afin d’assurer une circulation routière fluide.

Pour plus d’information, le ministère invite les usagers à contacter le Centre de permanence de la Direction Générale des Routes au 05 37 71 17 17.