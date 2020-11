Qualifications CAN-2021: première victoire de l’Egypte, en tête du groupe G

L’Egypte a signé samedi sa première victoire en qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021, en battant le Togo 1-0 au Caire, et rejoint les Comores en tête du groupe G.

Privés de leur vedette Mohamed Salah, testé positif au Covid-19, les Pharaons l’ont emporté grâce à un but de Mahmoud el-Wensh en début de deuxième période (53e). A l’issue de la phase aller des qualifications, ils comptent désormais cinq points.

Dans les autres matches disputés en clôture de cette 3e journée des qualifications, la République démocratique du Congo et l’Angola se sont quittés sur un nul sans but et stagnent aux 3e et 4e places du groupe D, avec respectivement 3 et 1 point.

Le Bénin a dominé le Lesotho 1-0 et conserve la deuxième place du groupe L, à une unité du Nigeria.

La quatrième journée des qualifications commence dimanche et se poursuivra jusqu’à mardi. Les deux premières équipes de chaque groupe décrocheront leur billet pour la CAN, qui a été reportée à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19.

Les résultats des matches de la 3e journée des qualifications disputés samedi: