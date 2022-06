Parution du “Guide de la lutte contre la désinformation” ou comment adopter les gestes barrière devant les fake news

« Guide de la lutte contre la désinformation : références, pratiques et outils », tel le titre du nouveau guide élaboré par le groupe de travail « Régulation et médias numériques » que préside Narjis Rerhaye, membre du conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA).

La déconstruction de la fausse information et le fact -checking sont les principaux axes de l’ouvrage, sachant que l’honnêteté de l’information fait partie des préoccupations de l’instance de régulation.

« Sous l’ère du numérique et de la citoyenneté augmentée, les outils du fact- checking évoluent sans cesse. Mais la finalité reste la même : éduquer à la consommation avertie et critique de l’information devenue virale sur les réseaux. L’enjeu est de taille d’autant que fake news, fausses informations, désinformation et manipulation mettent en péril les circuits et mécanismes des vraies informations, celles fondées sur des faits vérifiés et sourcés. Le pouvoir d’expression sans limites ni frontières de l’internaute -à la fois acteur et créateur de l’information- attente à la confiance et peut même menacer la démocratie », indique la présidente du groupe de travail « Régulation et médias numériques ».

Qu’est-ce qu’une fake news ? Que cache une manipulation de l’information ? Comment la détecter et avec quels outils ? Ce sont -là quelques-unes des questions auxquels répond le « guide de la lutte contre la désinformation » qui invite le lecteur à un voyage dans la chaîne de fabrication des fausses nouvelles et rappelle le cadre légal adopté par le Maroc pour lutter contre les fausses informations. L’ouvrage prend également appui sur les fausses informations diffusées lors de la pandémie du COVID 19 au Maroc ou à l’occasion des élections du 8 septembre 2021.

Si le fact -checking n’est pas le remède miracle contre les fausses informations, les rumeurs, les manipulations et autres théories du complot, il demeure la méthode la plus efficace pour s’assurer de la véracité d’une information lorsqu’elle devient virale. Dans ce sens, ce guide propose des check-lists pour apprendre à déconstruire une fake news. Un petit dictionnaire de la désinformation est également proposé pour mieux appréhender cet univers du faux.

Info ou infox ? Ce guide est enfin une participation pour mieux outiller le citoyen connecté ou pas à débusquer la fausse information, à détecter le vrai du faux et à adopter les gestes barrière devant une fake news.

Ce guide, édité en arabe, français et amazigh, s’achève avec des recommandations pour donner corps à la lutte contre les fake news, notamment à travers la création d’une base de données et une application pour le renseignement des fausses informations destinées aux opérateurs audiovisuels publics et privés et ce pour contribuer l’institutionnalisation du fact- checking ou encore l’introduction de la vérification de l’information publiée sur Internet comme matière essentielle dans les curricula des écoles de journalisme.