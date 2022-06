Véhicules électriques: STMicroelectronics inaugure à Bouskoura sa nouvelle ligne de production de composants électroniques

En produisant des composants électroniques compétitifs d’une qualité de classe mondiale conçus par des compétences majoritairement marocaines, le Maroc avance à pas de géant vers la concrétisation de sa souveraineté industrielle et confirme son énorme potentiel de développement répondant aux nouveaux besoins émergents tels que la voiture électrique, la 5G, les objets connectés ou l’Industrie 4.0, a souligné M. Mezzour.

De son côté, le Vice-Président Exécutif, Directeur de l’organisation Technologie et Fabrication Back-end à ST, Fabio Gualandris a relevé que les investissements réalisés pour augmenter la capacité de production et améliorer les installations, ainsi que l’important recrutement en cours, soulignent l’importance du développement de ST Bouskoura pour la croissance future de STMicroelectronics et son leadership mondial dans les produits dédiés à l’électrification des véhicules et à la transformation numérique des entreprises industrielles.

Pr ailleurs, M. Gualandris a soulevé que le plan de croissance ambitieux pour STMicroelectronics Bouskoura a été réalisé grâce au soutien du ministère ,des autorités locales et de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC).

Spécialisé dans l’assemblage et le test de composants électroniques, ST Bouskoura est l’un des sites les plus avancés au monde en termes d’automatisation et de technologie. Il fournit des produits répondant aux exigences de qualité les plus élevées et contribuant au leadership de STMicroelectronics des produits dédiés à l’électrification des véhicules et à la transformation numérique des entreprises industrielles. ST Bouskoura est également l’un des principaux sites de Groupe STMicroelectronics pour l’assemblage et le test de ses produits STPOWER de pointe en carbure de silicium en grands volumes, des produits intégrés dans les véhicules électriques des principaux constructeurs automobiles mondiaux, notamment dans l’onduleur de traction principal et le chargeur embarqué, ainsi que dans l’infrastructure de charge.