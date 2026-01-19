Paris rejette le Conseil de la Paix, « incompatible avec la Charte de l’ONU »

La France a fait savoir lundi soir qu’elle ne souhaitait pas, pour l’heure, adhérer au « Conseil de paix » (Board of Peace) voulu par Donald Trump, estimant que sa charte va bien au-delà de Gaza et pose des questions fondamentales sur le respect de la Charte des Nations unies.

Par Omar Bendouro

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a expliqué aux députés que « la France ne peut répondre favorablement » à l’invitation, car le projet « va au-delà du seul cadre de Gaza » et est « incompatible » avec les engagements internationaux de la France, notamment son appartenance à l’ONU.

L’entourage d’Emmanuel Macron a expliqué que la charte proposée met le Conseil – présidé par Trump avec des pouvoirs très larges (validation des membres, droit de veto, désignation du successeur) – en concurrence directe avec l’ONU pour la paix et la sécurité mondiale, ce qui est contraire au multilatéralisme efficace que Paris défend.
Jean-Noël Barrot a dénoncé une nouvelle démonstration d’un « duopole » sino-américain qui veut imposer un nouvel ordre international alternatif à la Charte des Nations unies.

La France réitère son attachement à l’ONU comme pilier du règlement pacifique des conflits et demeure mobilisée pour un cessez-le-feu durable à Gaza et une solution politique crédible à deux États

