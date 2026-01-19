Sahara : la Suède appuie désormais le plan d’autonomie marocain comme base crédible de négociations

La ministre suédoise des Affaires étrangères Maria Malmer Stenergard s’est entretenue par téléphone avec son homologue marocain Nasser Bourita, un rapprochement clair de la Suède sur le Sahara occidental.

Lors de cet entretien, la cheffe de la diplomatie suédoise a réitéré son soutien clair au plan d’autonomie marocain, le considérant comme « base crédible » pour des négociations en vue d’une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, conformément à la Charte des Nations unies et à la résolution 2797 du Conseil de sécurité. Elle a aussi réitéré son plein soutien à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et a déclaré attendre avec impatience la proposition mise à jour du Maroc et les contributions constructives des autres parties.

Jusqu’ici, la Suède suivait une ligne de neutralité similaire à celle de l’Union européenne, ne prenant pas parti ouvertement pour l’un ou l’autre camp et se contentant d’appeler à une résolution négociée sous l’égide de l’ONU.

Les échanges ont aussi porté sur la coopération bilatérale (commerce, migration, lutte contre la criminalité organisée), la guerre en Ukraine – avec un soutien réaffirmé à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de Kiev – et la situation à Gaza, où les deux ministres ont souligné l’application du plan de paix de Donald Trump, le respect du droit international humanitaire et les progrès tangibles vers une solution à deux États.

Cet entretien téléphonique intervient dans un contexte où plusieurs pays européens ont, ces derniers mois, basculé vers une reconnaissance plus explicite du plan d’autonomie marocain comme base sérieuse de négociation, signe d’un réalignement progressif face aux réalités sur le terrain et aux pressions diplomatiques.